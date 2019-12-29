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Факты / Спорт

Нокаут в первом раунде: Емельяненко победил в Bellator 237

Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.

Федір Ємельяненко

В рамках турнира Bellator 237 состоялся бой между бойцом из РФ Федером Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном, который известен по прозвищу Rampage (Ярость).

Бой был рассчитан на три раунда по пять минут, однако закончился победой россиянина в первом раунде.

Емельяненко больше атаковал, а Джексону приходилось защищаться.

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Россиянину удалось нанести удар правой рукой в голову американского бойца, от которого тот упал и не смог сразу встать на ноги. Из-за этого рефери отдал победу Емельяненко.

От удара у Джексона образовалось рассечение возле левого глаза.

После боя Емельяненко заявил, что его спортивная карьера заканчивается и этот бой может стать последним в Японии.

К слову, 70-летний Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый профессиональный боксер.

Видео: Bellator MMA

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