Російський боєць Федір Ємельяненко здобув перемогу над американцем Квінтоном Джексоном на турнірі Bellator 237.

В рамках турніру Bellator 237 відбувся бій між бійцем з РФ Федором Ємельяненко та американцем Квінтоном Джексоном, який відомий на прізвисько Rampage (Лють).

Бій був розрахований на три раунди по п’ять хвилин, проте закінчився перемогою росіянина у першому раунді.

Ємельяненко більше атакував, а Джексону доводилося захищатися.

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Росіянину вдалося нанести удар правою рукою в голову американського бійця, від якого той впав і не зміг відразу встати на ноги. Через це рефері віддав перемогу Ємельяненко.

Від удару у Джексона утворилося розсічення біля лівого ока.

Після бою Ємельяненко заявив, що його спортивна кар’єра закінчується і цей бій може стати останнім в Японії.

До слова, 70-річний Альберт Хьюз потрапив в Книгу рекордів Гіннесса як найстаріший професійний боксер.

Відео: Bellator MMA