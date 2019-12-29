Російський боєць Федір Ємельяненко здобув перемогу над американцем Квінтоном Джексоном на турнірі Bellator 237.
В рамках турніру Bellator 237 відбувся бій між бійцем з РФ Федором Ємельяненко та американцем Квінтоном Джексоном, який відомий на прізвисько Rampage (Лють).
Бій був розрахований на три раунди по п’ять хвилин, проте закінчився перемогою росіянина у першому раунді.
Ємельяненко більше атакував, а Джексону доводилося захищатися.
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Росіянину вдалося нанести удар правою рукою в голову американського бійця, від якого той впав і не зміг відразу встати на ноги. Через це рефері віддав перемогу Ємельяненко.
Fedor with the walk-off KO! #BellatorJapan pic.twitter.com/Wg6Ge4gEgu
— Bellator MMA (@BellatorMMA) December 29, 2019
Від удару у Джексона утворилося розсічення біля лівого ока.
Після бою Ємельяненко заявив, що його спортивна кар’єра закінчується і цей бій може стати останнім в Японії.
До слова, 70-річний Альберт Хьюз потрапив в Книгу рекордів Гіннесса як найстаріший професійний боксер.
Відео: Bellator MMA