Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл в матчі Кубка Англії 2019/20.

Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл з рахунком 4:1 в матчі Кубка Англії 2019/20. Українець Олександр Зінченко забив перший м’яч у грі.

Також голами відзначилися Харвуд-Беллис на 58 хвилині зустрічі і Фоден на 76-й.

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Поуп забив гол у ворота Манчестер Сіті на 35-й хвилині.

Раніше Манчестер Сіті випадково відправив офіційний запит щодо трансферу Мессі.