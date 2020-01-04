Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл в матчі Кубка Англії 2019/20.
Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл з рахунком 4:1 в матчі Кубка Англії 2019/20. Українець Олександр Зінченко забив перший м’яч у грі.
Також голами відзначилися Харвуд-Беллис на 58 хвилині зустрічі і Фоден на 76-й.
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Поуп забив гол у ворота Манчестер Сіті на 35-й хвилині.
El primer del City! Marca Zinchenko!
🔵 1-0 🔶 #ManCitypic.twitter.com/t6EOQsC0nJ
— Manchester City (@ManCityCatala) January 4, 2020
Раніше Манчестер Сіті випадково відправив офіційний запит щодо трансферу Мессі.