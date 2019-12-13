PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В Канаде хоккеист разрезал ногу вратарю: матч отменили из-за лужу крови (+18)

Матч юниорской лиги Онтарио между Ниагарой и Лондон Найтс прервали из-за травмы вратаря хозяев Такера Тайнана.

Хоккей лужа крови

В хоккейной лиге Онтарио произошел жестокий эпизод – в матче между Ниагарой и Лондон Найтс форвард гостей во время борьбы за шайбу въехал коньком в ногу голкиперу хозяев Тайнану Такеру.

17-летний голкипер попытался подняться, но упал на лед. На кадрах видно, что из ноги хоккеиста очень быстро вытекла лужа крови.

Читайте: Российский хоккеист Овечкин использовал паяльную лампу на матче НХЛ

В течение 10 минут Такеру оказывали первую помощь непосредственно на льду. В результате медикам удалось остановить кровотечение и Тайнан покинул лед на носилках.

Позже клуб сообщил, что Такеру провели операцию и его состояние оценивается медиками как стабильное.

Из-за инцидента матч не доиграли. Результат, который был между командами до инцидента, аннулируют и назначат новую дату переигровки. Также отмечается, что зрителям вернут деньги за билеты, или предложат прийти на арену в день, когда будут переигрывать матч.

Ранее Факты ICTV писали, что хоккеист российской молодежки покусал соперника и получил бан.

Фото: Adam Herman

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Канаде разбился самолет – погибли три человека
В Канаде разбился самолет – погибли три человека
Александр Овечкин
Российский хоккеист Овечкин использовал паяльную лампу на матче НХЛ
Херши плюшевые мишки игрушки
Болельщики Херши обновили мировой рекорд, забросав лед 45 тыс. игрушек
В Канаде мужчина угнал пожарную машину и пытался сбить людей
В Канаде мужчина угнал пожарную машину и пытался сбить людей
Христя Фриланд стала вице-премьером в новом правительстве Канады
Христя Фриланд стала вице-премьером в новом правительстве Канады
Выборы в Канаде: Трюдо сформировал новое правительство
Выборы в Канаде: Трюдо сформировал новое правительство
Александр Хованов
Хоккеист российской молодежки покусал соперника и получил бан
лариса галадза
Лариса Галадза назначена послом Канады в Украине
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка