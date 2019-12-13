Матч юниорской лиги Онтарио между Ниагарой и Лондон Найтс прервали из-за травмы вратаря хозяев Такера Тайнана.

В хоккейной лиге Онтарио произошел жестокий эпизод – в матче между Ниагарой и Лондон Найтс форвард гостей во время борьбы за шайбу въехал коньком в ногу голкиперу хозяев Тайнану Такеру.

17-летний голкипер попытался подняться, но упал на лед. На кадрах видно, что из ноги хоккеиста очень быстро вытекла лужа крови.

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В течение 10 минут Такеру оказывали первую помощь непосредственно на льду. В результате медикам удалось остановить кровотечение и Тайнан покинул лед на носилках.

Позже клуб сообщил, что Такеру провели операцию и его состояние оценивается медиками как стабильное.

Из-за инцидента матч не доиграли. Результат, который был между командами до инцидента, аннулируют и назначат новую дату переигровки. Также отмечается, что зрителям вернут деньги за билеты, или предложат прийти на арену в день, когда будут переигрывать матч.

Ранее Факты ICTV писали, что хоккеист российской молодежки покусал соперника и получил бан.

Фото: Adam Herman