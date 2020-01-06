PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Канада перемогла Росію у фіналі чемпіонату світу з хокею

У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Канади обіграла Росію.

Канада перемогла Росію у фіналі чемпіонату світу з хокею

У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею, який проходив у Чехії, збірна Канади обіграла Росію (4:3) та 18 раз в історії стала чемпіоном світу.

Перший період завершився без закинутих шайб. У другому на 20-й хвилині росіяни забили дві шайби, а канадці провели лише одну результативну атаку.

У дебюті третього періоду росіяни закинули третю шайбу. Після цього канадці відіграли одну шайбу, а через незначний проміжок часу зрівняли рахунок.

Читайте: Російський хокеїст Овечкін використав паяльну лампу на матчі НХЛ

Однак під кінець поєдинку збірній Канади вдалося закинути четверту шайбу, яка стала вирішальною та принесла їм чемпіонський титул.

Хоча, на цьому історія не закінчує, бо росіяни спочатку подумали, що перемога за ним. Справа в тому, що у прямій трансляції вирішальний матч показував федеральний Перший канал, а на спортивному каналі Матч-ТВ, де спочатку значився в сітці фінальний поєдинок ЧС-2020 року, також вирішили транслювати переможне протистояння Росії з Канадою (5:3), однак дев’ятирічної давності.

Так, у мережі розгорілися справжні суперечки: одні засуджували збірну РФ, а інші раділи перемозі.

Раніше Факти ICTV писали, що у хокейній лізі Онтаріо стався жорстокий епізод – у матчі між Ніагарою та Лондон Найтс форвард гостей під час боротьби за шайбу в’їхав ковзаном в ногу голкіперу господарів Тайнану Такеру.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси
Мінімальна зарплата в Україні стала вищою, ніж в РФ і Білорусі
ціна на нафту
Припинення постачання нафти до Білорусі: чи зростуть ціни на бензин в Україні
В РФ бездомный с круглосуточным абонементом отсудил у спорт-клуба $2 тыс.
У РФ безхатченко з цілодобовим абонементом відсудив у спортклубу $2 тис.
РФ перестала поставлять нефть в Беларусь
РФ перестала постачати нафту в Білорусь
Напередодні Нового року: у Росії невідомі розстріляли поліцейських
Напередодні Нового року: у Росії невідомі розстріляли поліцейських
Лукашенко обговорив з Новаком поставки вуглеводнів з РФ
Лукашенко обговорив з Новаком поставки вуглеводнів з РФ
Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Із СІЗО Бахмута до Майорського виїхали кілька автобусів – ЗМІ
Із СІЗО Бахмута до Майорського виїхали кілька автобусів – ЗМІ
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка