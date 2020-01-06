У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Канади обіграла Росію.

У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею, який проходив у Чехії, збірна Канади обіграла Росію (4:3) та 18 раз в історії стала чемпіоном світу.

Перший період завершився без закинутих шайб. У другому на 20-й хвилині росіяни забили дві шайби, а канадці провели лише одну результативну атаку.

У дебюті третього періоду росіяни закинули третю шайбу. Після цього канадці відіграли одну шайбу, а через незначний проміжок часу зрівняли рахунок.

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Однак під кінець поєдинку збірній Канади вдалося закинути четверту шайбу, яка стала вирішальною та принесла їм чемпіонський титул.

Хоча, на цьому історія не закінчує, бо росіяни спочатку подумали, що перемога за ним. Справа в тому, що у прямій трансляції вирішальний матч показував федеральний Перший канал, а на спортивному каналі Матч-ТВ, де спочатку значився в сітці фінальний поєдинок ЧС-2020 року, також вирішили транслювати переможне протистояння Росії з Канадою (5:3), однак дев’ятирічної давності.

Так, у мережі розгорілися справжні суперечки: одні засуджували збірну РФ, а інші раділи перемозі.

Раніше Факти ICTV писали, що у хокейній лізі Онтаріо стався жорстокий епізод – у матчі між Ніагарою та Лондон Найтс форвард гостей під час боротьби за шайбу в’їхав ковзаном в ногу голкіперу господарів Тайнану Такеру.