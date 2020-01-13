Причиною смерті професійного рестлера La Parka II стали наслідки травми, які він отримав на ринзі у жовтні.

У черговій сутичці Ісус Альфонсо Ескобоза Уерта (справжнє ім’я La Parka II) вистрибнув з рингу і зіткнувся головою з металевою огорожею.

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Спортсмена терміново доставили у госпіталь, де з’ясувалося, що у нього зламані кілька хребців і паралізовані руки. Лікарі провели кілька операцій на шиї і зробили трепанацію черепа, щоб зменшити тиск гематоми на мозок, але врятувати борця не вдалося.

Уерта помер в ніч з 11 на 12 січня 2020 року. Йому було 54 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що 23-річний форвард клубу Генгам Натаель Жюлан загинув у ДТП, коли повертався з тренування.

Джерело: Lucha Libre AAA

Фото: Flickr