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Факты / Спорт

Российскую модель задержали за клевету в изнасиловании игроком Милана

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву, которая ранее обвинила в изнасиловании футболиста Милана Тео Эрнандеса.

Суд возбудил против девушки дело за клевету и дачу ложных показаний. Теперь Кремлевой грозит тюремное заключение.

В июле 2017 девушка пошла в полицию и обвинила на тот момент футболиста Атлетико в изнасиловании на вечеринке в Марбелье. Кремлева утверждала, что Эрнандес пытался заняться с ней сексом без согласия на парковке ночного клуба Olivia Valère. По ее словам, она отказалась, после чего игрок ее избил.

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Однако на камерах видеонаблюдения с парковки в суде не увидели никакой агрессии со стороны футболиста. Более того – после воображаемого акта насилия Тео и Луиза вместе спокойно вернулись на вечеринку.

 

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Допис, поширений LK (@luisa.kremleva)

Также Кремлева утверждала, что футболист накачал ее наркотиками, однако в ее крови не обнаружили следов наркотических веществ. Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс. Эрнандес этого не отрицал, но отмечал, что все было по взаимному согласию.

Дело закрыли в июне 2017 года, а затем в января 2019 года суд отклонил апелляцию Кремлевой.

Ранее в Испании за изнасилование несовершеннолетней приговорили к 38 годам трех футболистов.

Фото: luisa.kremleva

Источник: Marca

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