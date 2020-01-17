Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву, которая ранее обвинила в изнасиловании футболиста Милана Тео Эрнандеса.

Суд возбудил против девушки дело за клевету и дачу ложных показаний. Теперь Кремлевой грозит тюремное заключение.

В июле 2017 девушка пошла в полицию и обвинила на тот момент футболиста Атлетико в изнасиловании на вечеринке в Марбелье. Кремлева утверждала, что Эрнандес пытался заняться с ней сексом без согласия на парковке ночного клуба Olivia Valère. По ее словам, она отказалась, после чего игрок ее избил.

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Однако на камерах видеонаблюдения с парковки в суде не увидели никакой агрессии со стороны футболиста. Более того – после воображаемого акта насилия Тео и Луиза вместе спокойно вернулись на вечеринку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LK (@luisa.kremleva) 29 Вер 2019 р. о 11:02 PDT

Также Кремлева утверждала, что футболист накачал ее наркотиками, однако в ее крови не обнаружили следов наркотических веществ. Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс. Эрнандес этого не отрицал, но отмечал, что все было по взаимному согласию.

Дело закрыли в июне 2017 года, а затем в января 2019 года суд отклонил апелляцию Кремлевой.

Ранее в Испании за изнасилование несовершеннолетней приговорили к 38 годам трех футболистов.

Фото: luisa.kremleva