Трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней

Испанские футболисты Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки.

24-летний Карлос Куадрадо, 22-летний Виктор Родригес и 19-летний Рауль Кальво признаны виновными в изнасиловании 15-летней девушки в апартаментах в городе Аранда де Дуэро, что на севере Испании.

В 2017 году мужчины позвали девушку в арендованную квартиру, где напоили и изнасиловали.

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Футболисты не признали свою вину: по их словам они действительно находились в той квартире, но секса с подростком в них не было. Также они заявили, что не знали точного возраста девочки.

Хотя их приговорили к 38 годам лишения свободы, они будут отбывать 20-летний срок в соответствии с действующим испанского законодательства.

Куадрадо, Родригес и Кальво выступали за клуб Арандина с четвертой испанской лиги.

Ранее Факты ICTV писали, что бывший чемпион мира по боксу Карлос Балдомир приговорен к 18 годам лишения свободы за многочисленные случаи сексуального насилия над одной из дочерей.