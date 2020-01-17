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Факти / Спорт

Російську модель затримали за наклеп у зґвалтуванні гравцем Мілана

Іспанська поліція заарештувала російську модель Луїзу Кремльову, яка раніше звинуватила у зґвалтуванні футболіста Мілана Тео Ернандеса.

Суд порушив проти дівчини справу за наклеп і дачу неправдивих свідчень. Тепер Кремльовій загрожує тюремне ув’язнення.

У липні 2017 року дівчина пішла у поліцію та звинуватила на той момент футболіста Атлетіко у зґвалтуванні на вечірці у Марбельї. Кремльова стверджувала, що Ернандес намагався зайнятися з неї сексом без згоди на парковці нічного клубу Olivia Valère. За її словами, вона відмовилася, після чого гравець її побив.

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Однак на камерах відеоспостереження з парковки у суді не побачили жодної агресії зі сторони футболіста. Більше того – після уявного акту насильства Тео і Луїза разом спокійно повернулися на вечірку.

 

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Допис, поширений LK  (@luisa.kremleva)

Також Кремльова стверджувала, що футболіст накачав її наркотиками, проте в її крові не виявили слідів наркотичних речовин. Гінекологічний огляд підтвердив, що у пари був секс. Ернандес цього не заперечував, але відзначав, що все було за взаємною згодою.

Справу закрили в червні 2017 року, а потім у січні 2019 року суд відхилив апеляцію Кремльової.

Раніше в Іспанії за зґвалтування неповнолітньої засудили до 38 років трьох футболістів.

Фото: luisa.kremleva

Джерело: Marca

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