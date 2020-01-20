Подруга захисника каталонської Барселони Жерара Піке Шакіра готується до виступу разом з Дженніфер Лопес у перерві фінального матчу NFL – Супербоула.
До виступу колумбійська співачка готується зі своїм тренером Анною Кайзер, яка також працює з актрисами Джессікою Альбою, Кейт Хадсон, Мірандою Керр та деякими моделями Victoria’s Secret.
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Особливістю тренувань Шакіри з Анною співачка називає те, що вона складає графік на основі виступів та запису пісень. Також Анна включає у тренування танці.
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Наразі співачка тренується шість разів на тиждень і строго притримується дієти, щоб підійти до дуету з Дженніфер Лопес у максимально хорошій формі. Окрім елементів танців тренування включають в себе кардіо, йогу та пілатес, що дозволяє одночасно працювати всім групам м’язів.
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Найбільших змін зазнав щоденний раціон Шакіри. Він з низьким вмістом цукру та без молочних продуктів, але в ньому багато овочів та риби. Прийоми їжі розписані з інтервалом у три години невеликими порціями, адже саме там можна відчувати себе ситим впродовж дня.
Меню Шакіри
- Сніданок: Варені яйця, авокадо і помідори, заправлені сіллю і оливковою олією.
- Перекус: Ягідний смузі з рослинним протеїном і свіжою зеленню.
- Обід: Запечена риба зі свіжими овочами або салат з різнокольорових овочів.
- Перекус: Суп з артишоків або салат зі свіжих овочів з сіллю і лимонним соком, який можна використати, як заправку.
- Вечеря: Свинячі відбивні, овочі і темний шоколад без цукру на десерт.
Матч за Супербоул відбудеться в ніч з 2-го на 3-є лютого у США. У фінальній грі вперше за 50 років зіграє Канзас-Сіті Чіфс, а суперником стане п’ятиразовий переможець Супербоулу Сан-Франциско Форті Найнерс.