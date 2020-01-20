Подруга захисника каталонської Барселони Жерара Піке Шакіра готується до виступу разом з Дженніфер Лопес у перерві фінального матчу NFL – Супербоула.

До виступу колумбійська співачка готується зі своїм тренером Анною Кайзер, яка також працює з актрисами Джессікою Альбою, Кейт Хадсон, Мірандою Керр та деякими моделями Victoria’s Secret.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser) 19 Жов 2019 р. о 2:59 PDT

Особливістю тренувань Шакіри з Анною співачка називає те, що вона складає графік на основі виступів та запису пісень. Також Анна включає у тренування танці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Shakira (@shakira) 17 Кві 2019 р. о 6:41 PDT

Наразі співачка тренується шість разів на тиждень і строго притримується дієти, щоб підійти до дуету з Дженніфер Лопес у максимально хорошій формі. Окрім елементів танців тренування включають в себе кардіо, йогу та пілатес, що дозволяє одночасно працювати всім групам м’язів.

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Найбільших змін зазнав щоденний раціон Шакіри. Він з низьким вмістом цукру та без молочних продуктів, але в ньому багато овочів та риби. Прийоми їжі розписані з інтервалом у три години невеликими порціями, адже саме там можна відчувати себе ситим впродовж дня.

Меню Шакіри

Сніданок: Варені яйця, авокадо і помідори, заправлені сіллю і оливковою олією.

Варені яйця, авокадо і помідори, заправлені сіллю і оливковою олією. Перекус : Ягідний смузі з рослинним протеїном і свіжою зеленню.

: Ягідний смузі з рослинним протеїном і свіжою зеленню. Обід : Запечена риба зі свіжими овочами або салат з різнокольорових овочів.

: Запечена риба зі свіжими овочами або салат з різнокольорових овочів. Перекус : Суп з артишоків або салат зі свіжих овочів з сіллю і лимонним соком, який можна використати, як заправку.

: Суп з артишоків або салат зі свіжих овочів з сіллю і лимонним соком, який можна використати, як заправку. Вечеря: Свинячі відбивні, овочі і темний шоколад без цукру на десерт.

Матч за Супербоул відбудеться в ніч з 2-го на 3-є лютого у США. У фінальній грі вперше за 50 років зіграє Канзас-Сіті Чіфс, а суперником стане п’ятиразовий переможець Супербоулу Сан-Франциско Форті Найнерс.