Легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли в результате авиакатастрофы частного вертолета Sikorsky S-76.

Sikorsky S-76 – является многоцелевым вертолетом среднего класса, который предназначен для частных путешествий и обслуживания руководителей корпораций и глав государств.

Вертолет описывается, как новейшая модель самолета, которая славится безопасным и надежным полетом при любых погодных условиях. Ориентировочная стоимость такой модели сейчас составляет $13 млн.

Согласно реестру самолетов Федеральной авиационной администрации, конкретное транспортное средство сконструировано в 1991 году. С 2007 по 2015 годы вертолет находился в эксплуатации в штате Иллинойс, прежде чем его приобрел за $515 тыс. Джим Багге – руководитель Island Express Holding Corp. В записях, которые были представлены государственному секретарю Калифорнии, вертолет Брайанта был лицензирован на имя Багге.

Представители Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) отметили, что они отправили 18 человек на место аварии в Калабасасе, штат Калифорния, для расследования аварии. Команда изучать записи технического обслуживания, пилотную истории и владельца и оператора вертолета.

Производитель вертолетов, Sikorsky, дочерняя компания военного подрядчика Lockheed Martin, отметила в Twitter, что намерен сотрудничать со следствием NTSB.

We extend our sincerest condolences to all those affected by today’s Sikorsky S-76B accident in Calabasas, California. We have been in contact with the NTSB and stand ready to provide assistance and support to the investigative authorities and our customer.

— Sikorsky (@Sikorsky) January 26, 2020