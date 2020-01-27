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Что известно о вертолете Sikorsky S-76, на котором разбился Коби Брайант

Легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли в результате авиакатастрофы частного вертолета Sikorsky S-76.

Sikorsky S-76 – является многоцелевым вертолетом среднего класса, который предназначен для частных путешествий и обслуживания руководителей корпораций и глав государств.

Вертолет описывается, как новейшая модель самолета, которая славится безопасным и надежным полетом при любых погодных условиях. Ориентировочная стоимость такой модели сейчас составляет $13 млн.

Смотрите: Видео с моментом падения вертолета с Коби Брайантом

Согласно реестру самолетов Федеральной авиационной администрации, конкретное транспортное средство сконструировано в 1991 году. С 2007 по 2015 годы вертолет находился в эксплуатации в штате Иллинойс, прежде чем его приобрел за $515 тыс. Джим Багге – руководитель Island Express Holding Corp. В записях, которые были представлены государственному секретарю Калифорнии, вертолет Брайанта был лицензирован на имя Багге.

Sikorsky S-76

Представители Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) отметили, что они отправили 18 человек на место аварии в Калабасасе, штат Калифорния, для расследования аварии. Команда изучать записи технического обслуживания, пилотную истории и владельца и оператора вертолета.

Производитель вертолетов, Sikorsky, дочерняя компания военного подрядчика Lockheed Martin, отметила в Twitter, что намерен сотрудничать со следствием NTSB.

— Мы выражаем искренние соболезнования всем, кто пострадал в аварии Sikorsky S-76 в Калабасасе. Мы контактировали с NTSB и готовы оказать помощь и поддержку следственным органам и нашему клиенту, – написали в компании.

Sikorsky Aircraft – американское самолето- и вертолетное строительное предприятие, которое разрабатывает и производит летательные аппараты, основанное украинским ученым-авиаконструктором Игорем Сикорским. В период с 1929 по 2015 года принадлежало United Technologies Corporation. В ноябре 2015 была продана Lockheed Martin.

Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января.

Источник: Daily Beast

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