Легендарний баскетболіст Кобі Брайант, його 13-річна донька Джіанна та ще семеро осіб загинули в результаті авіакатастрофи приватного вертольоту Sikorsky S-76.

Sikorsky S-76 – є багатоцільовим вертольотом середнього класу, який призначений для приватних подорожей та обслуговування керівників корпорацій та глав держав.

Вертоліт описується, як новітня модель літака, яка славиться безпечним та надійним польотом за будь-яких погодних умов. Орієнтована вартість такої моделі наразі становить $13 млн.

Дивіться: Відео з моментом падіння вертольота з Кобі Брайантом

Згідно реєстру літаків Федеральної авіаційної адміністрації, конкретний транспортний засіб сконструйований у 1991 році. З 2007 по 2015 роки перебував в експлуатації в штаті Іллінойс, перш ніж його придбав за $515 тис. Джим Багге – керівник Island Express Holding Corp. В записах, які були подані державному секретарю Каліфорнії, вертоліт Брайанта був ліцензований на ім’я Багге.

Представники Національної ради з безпеки транспорту (NTSB) зазначили, що вони відправили 18 чоловік на місце аварії до Калабасасу, штат Каліфорнія, для розслідування аварії. Команда вивчатиме записи технічного обслуговування, пілотну історію та власника та оператора вертольота.

Виробник вертольотів, Sikorsky, дочірня компанія військового підрядника Lockheed Martin, зазначила у Twitter, що має намір співпрацювати зі слідством NTSB.

We extend our sincerest condolences to all those affected by today’s Sikorsky S-76B accident in Calabasas, California. We have been in contact with the NTSB and stand ready to provide assistance and support to the investigative authorities and our customer.

— Sikorsky (@Sikorsky) January 26, 2020