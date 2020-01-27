Видео с моментом падения вертолета с Коби Брайантом

В сети появилось видео с моментом падения вертолета с легендарным американским баскетболистом Коби Брайантом. Также на борту была его 13-летняя дочь Джианна, которая тоже погибла.

Кадры обнародовал канал Police frequency. По их данным, видео с падением отсняли очевидцы на телефон.

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На видео заметно, как вертолет заносит, он кружит и падает, а потом взрывается.

Ранее появилась информация о том, что вертолет сначала нарезал десять кругов над городом Глендейл, а затем столкнулся со склоном горы в Калабасасе в тридцати километрах от Лос-Анджелеса.

Напомним, вертолет с баскетболистом разбился 26 января у в Калабасасе (штат Калифорния) около 10 часов утра по местному времени. На борту вертолета кроме легендарного спортсмена было еще восемь человек.

Сейчас причина авиакатастрофы выясняется. Полиция начала расследование.

Источник: Police frequency