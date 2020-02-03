Канзас-Сити Чифс встречался с Сан-Франциско Форти Найнерс в финальном матче сезона НФЛ – Супербоуле 2020. Встреча прошла в Майами на стадионе Hard Rock Stadium и завершилась победой Чифс со счетом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10 21:0).

Ключевой в игре стала заключительная четверть, которую подопечные Энди Рида выиграли со счетом 21:0, уступая при этом после 3-й четверти со счетом 10:20.

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Лидером по результативности в матче стал 24-летний квотербек Канзас-Сити Патрик Махоумс, на счету которого два пасовых тачдауна и один выносной, что в итоге принесло 21 очко.

Для Канзас-Сити Чифс это вторая победа в Супербоуле в истории. Впервые они выиграли финальный матч НФЛ в 1969 году. Также Чифс является участником первой в истории игры за Супербоул. Сан-Франциско Форти Найнерс является пятикратным победителем трофея.