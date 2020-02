В США мужчина поставил $1 млн на Супербоул. Он уже проиграл $12 млн на бейсболе

Владелец сети магазинов мебели из Хьюстона Джим Макингвейл поставил $1 млн на победу Сан-Франциско Форти Найнерс в матче Супербоул 2020 против Канзас-Сити Чифс.

Ранее мужчина проиграл почти $12 млн, когда поставил на победу бейсбольного клуба Хьюстон Астронс в Мировой серии-2019, а также $2 млн, когда поставил против Канзас-Сити в плей-офф.

Неизвестно, застраховал ли свою ставку Макингвейл, как делал это раньше.

Buy $3,000 or more of Gallery Furniture or Tempur-Pedic mattresses and if the team from San Francisco WINS, receive 50% of your money back or 100% back in in-store credit! #GotchaCovered #GoNiners pic.twitter.com/XbWtEfFBrh

— MattressMack (@MattressMack) January 31, 2020