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Факты / Спорт

В США мужчина поставил $1 млн на Супербоул. Он уже проиграл $12 млн на бейсболе

Владелец сети магазинов мебели из Хьюстона Джим Макингвейл поставил $1 млн на победу Сан-Франциско Форти Найнерс в матче Супербоул 2020 против Канзас-Сити Чифс.

Ранее мужчина проиграл почти $12 млн, когда поставил на победу бейсбольного клуба Хьюстон Астронс в Мировой серии-2019, а также $2 млн, когда поставил против Канзас-Сити в плей-офф.

Читайте: Канзас-Сити Чифс — Сан-Франциско Форти Найнерс: прогноз букмекеров на Супербоул

Неизвестно, застраховал ли свою ставку Макингвейл, как делал это раньше.

Интересно, что если бы Хьюстон Астронс все же выиграл Мировую серию в 2019 году, то Макингвейл понес бы более существенные убытки. Поскольку Макингвейл во всех своих магазинах ввел интересное предложение: если бы Астронс выиграли серию, то все покупатели, которые сделали приобретения на сумму более $3 тыс., получили бы возврат средств. Поэтому, если бы Астронс выиграли, мужчина потерял около $20 млн.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где смотреть матч за Супербоул 2020.

Источник: San Francisco Chronicle

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