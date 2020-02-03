Канзас-Сіті Чіфс зустрічався із Сан-Франциско Форті Найнерс у фінальному матчі сезону НФЛ – Супербоулі 2020. Зустріч пройшла у Маямі на стадіоні Hard Rock Stadium та завершилася перемогою Чіфс з рахунком 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0).

Ключовий в грі стала заключна чверть, яку підопічні Енді Ріда виграли з рахунком 21:0, поступаючись при цьому після 3-й чверті з рахунком 10:20.

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Лідером за результативністю у матчі став 24-річний квотербек Канзас-Сіті Патрік Махоумс, на рахунку якого два пасових тачдауна і один виносний, що у підсумку принесло 21 очко.

Для Канзас-Сіті Чіфс це друга перемога у Супербоулі в історії. Вперше вони виграли фінальний матч НФЛ у 1969 році. Також Чіфс є учасницею першої в історії гри за Супербоул. Сан-Франціско Форті Найнерс є п’ятиразовим переможцем трофею.