Пятнадцать минут драйва, известных хитов и зажигательных танцев – таким получилось шоу в исполнении латиноамериканских поп-див Шакиры и Дженнифер Лопес в перерыве Супербоула 2020.

Во время шоу зрители увидели танцы на пилоне, латиноамериканские элементы и накидки в виде флагов США и Пуэрто-Рико на плечах Джей Ло. Также неожиданным стало появление рэперов J Balvin и Bad Bunny.

Шакира открыла шоу песнями She Wolf, Empire, Whenever, Whenever и Hips Don’t Lie, а Джей Ло продолжила выступление колумбийки своими хитами Jenny From the Block, Get Right и Waiting for Tonight.

Во время выполнения одного из номеров Лопес исполнила песню посвященную США вместе со своей дочерью Эмми. На барабанах им аккомпанировала Шакира.

Jennifer Lopez sang with her daughter Emme during the Super Bowl halftime show. #SBLIV pic.twitter.com/rp6Ee1u6Vn — FOX Sports (@FOXSports) February 3, 2020

Интересно, что Шакира и J Balvin имеют колумбийское корни, а Джей Ло и Bad Bunny – пуэрториканское.

Пользователи уже назвали шоу певиц одним из лучших за всю историю Супербоула.

