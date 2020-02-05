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Факты / Спорт

WADA уведомило Россию о невозможности участия в ЧМ-2022 – BeIN Sports

WADA уведомило Россию о невозможности ее сборной участвовать в чемпионате мира по футболу в 2022 году. Об этом в своем Twitter заявил крупнейший арабский спортивный канал BeIN Sports.

WADA уведомило Россию о невозможности участия в ЧМ-2022 - BeIN Sports

До этого британские СМИ сообщали, что сборная России в случае выхода в групповой этап ЧМ-2022 сможет участвовать в турнире, но не будет иметь права использовать национальную символику и гимн.

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Ранее сообщалось, что WADA на четыре года отстранил Россию от участия в крупных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Олимпиады. Исполком WADA единогласно поддержал санкции против России, предложил комитет по соответствию WADA.

Также Факты ICTV писали, что решение о запрете участия России не распространяется на Евро-2020, чемпионаты Европы и Кубки мира.

Источник: BeIN Sports

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