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Факти / Спорт

Провокація! В Росії прокоментували інформацію про відсторонення від ЧС-2022

Президент Російського футбольного союзу В’ячеслав Колосков прокоментував інформацію про можливе усунення збірної Росії від ЧС-2022 року. Після того, як найбільший арабський телеканал BeIN Sports повідомив, що WADA сповістило Росію про неможливість її участі у Мундіалі в Катарі.

Колосков назвав цю інформацією провокацією та каламуттю.

— Чергова муть, яка починає бродити час від часу. WADA не може когось не допустити, такі рішення перебувають в компетенції міжнародної федерації футболу. Коли ФІФА зробить якусь заяву, буде якийсь сенс коментувати дану інформацію. Чим більше ми будемо коментувати всіляку нісенітницю, тим більше у нас буде проблем. Чергова банальна провокація, – сказав Колосков.

У ФІФА, УЄФА та РУСАДА не підтвердили інформацію про заборону Росії брати участь у ЧС-2022.

Читайте: Рішення WADA щодо Росії: чи зможуть росіяни зіграти на Євро-2020 та ЧС-2022

Нагадаємо, репортер арабського телеканалу BeIN Sports заявив, що WADA вирішило відсторонити збірну Росії від участі в ЧС-2022.

Джерела: Чемпионат, ТАСС

Фото: Dreamstime

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