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Факти / Спорт

21-річна чемпіонка світу з гімнастики госпіталізована після спроби самогубства

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солатова хотіла накласти на себе руки.

21-річну спортсменку госпіталізували до однієї з московських клінік після спроби самогубства.

— До столичної лікарню 5 лютого доставлена 21-річна О. Солдатова з тілесними ушкодженнями у зв’язку з суїцидальної спробою. Також у дівчини діагностували булімію. Наразі пацієнтка допиту не підлягає і обставини отримання травми не повідомляє, – заявили в оперативній службі.

Наразі слідчі проводять за даним фактом перевірку.

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Окрім чотирьох золотих нагород з чемпіонатів світу в активі Солдатової ще три срібла та одна бронза. На чемпіонатах Європи окрім трьох золотих медалей вона завоювала ще чотири срібні.

Раніше Факти ICTV писали, що на турнірі у Ризі гімнастка зірвалася з 8-метрової висоти.

Джерело: Агентство городских новостей Москва

Фото: Aleksandra Soldatova

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