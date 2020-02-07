Латиноамериканские певицы Шакира и Дженнифер Лопес зажгли ярким шоу в перерыве Супербоул 2020 – финального матча НФЛ.

Событие прошло на стадионе Hard Rock в Майами 3 февраля. Победителем Супербоул впервые за 50 лет стал клуб Канзас-Сити Чифс, совершивший невероятный камбэк в четвертой четверти в матче против Сан-Франциско Форти Найнерс.

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Видео выступления Джей Ло и Шакиры на официальном YouTube-канале NFL по состоянию на 7 февраля собрало уже более 100 млн просмотров (104 592 970 на момент публикации новости).

Вместе с певицами в шоу приняли участие рэперы J Balvin и Bad Bunny. Неожиданной стало появление дочери Лопес – Эмми, которая вместе со своей матерью исполнила одну из песен. Аккомпанировала на барабанах им Шакира.

Пользователи уже назвали шоу певицы одним из лучших за всю историю Супербоул.

Напомним, во время Супербоул 2020 показали ожидаемые трейлеры фильмов и сериалов 2020 года.