Латиноамериканські співачки Шакіра та Дженніфер Лопес запалили яскравим шоу у перерві Супербоула-2020 – фінального матчу НФЛ.

Подія пройшла на стадіоні Hard Rock у Маямі 3 лютого. Переможцем Супербоула вперше за 50 років став клуб Канзас-Сіті Чіфс, який здійснив неймовірний камбек у четвертій чверті у матчі проти Сан-Франциско Форті Найнерс.

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Відео виступу Джей Ло та Шакіри на офіційному YouTube-каналі NFL станом на 7 лютого зібрало вже понад 100 млн переглядів (104 592 970 на момент публікації новини).

Разом зі співачками у шоу взяли участь репери J Balvin та Bad Bunny. Неочікуваною стала поява доньки Лопес – Еммі, яка разом зі своєю матір’ю виконала одну із пісень. Акомпанувала на барабанах їм Шакіра.

Користувачі вже назвали шоу співачок одним з найкращих за всю історію Супербоула.

Нагадаємо, під час Супербоула 2020 показали найочікуваніші трейлери фільмів та серіалів 2020 року.