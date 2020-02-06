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Чемпионский парад Канзас-Сити Чифс прервала огромная полицейская погоня

Чемпионский парад триумфаторов Супербоула 2020 Канзас-Сити Чифс прервала полицейская погоня.

За несколько часов до старта чемпионского парада мужчина за рулем авто протаранил забор в центре Канзас-Сити.

Полиция устроила погоню за предполагаемым преступником. Ему почти удалось уйти от преследования, однако автомобиль попал на расставленные шипы и подвергся объездному маневру. Офицеры трижды разворачивали авто нарушителя, пока наконец не остановили и не прижали еще одной полицейской машиной.

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Вся гонка проходила на улицах города Канзас-Сити, когда фанаты уже занимали первые места, чтобы лучше разглядеть своих чемпионов Чифс.

В результате инцидента полиция арестовала двух человек, находившихся в машине, а эвакуатор оперативно отбуксировал автомобили.

Сейчас следователи проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

Напомним, Канзас-Сити Чифс стал чемпионом НФЛ впервые за 50 лет, обыграв в финальном матче Сан-Франциско Форти Найнерс.

Источник: New York Post

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