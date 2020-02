Чемпионский парад триумфаторов Супербоула 2020 Канзас-Сити Чифс прервала полицейская погоня.

За несколько часов до старта чемпионского парада мужчина за рулем авто протаранил забор в центре Канзас-Сити.

This is really incredible work by @41actionnews . pic.twitter.com/6CFGN97rta

Полиция устроила погоню за предполагаемым преступником. Ему почти удалось уйти от преследования, однако автомобиль попал на расставленные шипы и подвергся объездному маневру. Офицеры трижды разворачивали авто нарушителя, пока наконец не остановили и не прижали еще одной полицейской машиной.

Вся гонка проходила на улицах города Канзас-Сити, когда фанаты уже занимали первые места, чтобы лучше разглядеть своих чемпионов Чифс.

Look at this video that was sent to us! The chase went right down the parade route. pic.twitter.com/sVHaaspTac

— 41 Action News (@41actionnews) February 5, 2020