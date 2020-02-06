Чемпионский парад триумфаторов Супербоула 2020 Канзас-Сити Чифс прервала полицейская погоня.
За несколько часов до старта чемпионского парада мужчина за рулем авто протаранил забор в центре Канзас-Сити.
This is really incredible work by @41actionnews. pic.twitter.com/6CFGN97rta
— Timothy Burke (@bubbaprog) February 5, 2020
Полиция устроила погоню за предполагаемым преступником. Ему почти удалось уйти от преследования, однако автомобиль попал на расставленные шипы и подвергся объездному маневру. Офицеры трижды разворачивали авто нарушителя, пока наконец не остановили и не прижали еще одной полицейской машиной.Читайте: Танцы на пилоне и латина: выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле 2020 Самый дорогой сон в истории: фанат уснул на стадионе во время Супербоула Локи, Черная вдова и Миньйоны 2: все трейлеры с Супербоула 2020
Вся гонка проходила на улицах города Канзас-Сити, когда фанаты уже занимали первые места, чтобы лучше разглядеть своих чемпионов Чифс.
Look at this video that was sent to us! The chase went right down the parade route. pic.twitter.com/sVHaaspTac
— 41 Action News (@41actionnews) February 5, 2020
В результате инцидента полиция арестовала двух человек, находившихся в машине, а эвакуатор оперативно отбуксировал автомобили.
Сейчас следователи проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.
Напомним, Канзас-Сити Чифс стал чемпионом НФЛ впервые за 50 лет, обыграв в финальном матче Сан-Франциско Форти Найнерс.