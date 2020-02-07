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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии-2019/20: стали известны результаты

В Кубке Англии по футболу состоялась жеребьевка 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут со 2 по 5 марта. Финал состоится на стадионе Уэмбли.

На этой стадии жребий свел в одну пару Ливерпуль и Челси. Клубы из Манчестера в 1/8 финала Кубка Англии встретятся с представителями Чемпионшипа. Манчестер Сити сыграет с Шеффилд Уэнсдей, а Манчестер Юнайтед – с Дерби Каунти.

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Лондонский Арсенал померится силами с Портсмутом, который выступает в третьем дивизионе. Тоттенхэм сыграет с Норвич Сити, Лестер с Бирмингемом из второй лиги.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии:

  • Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити (4 марта)
  • Рединг – Шеффилд Юнайтед (4 марта)
  • Челси – Ливерпуль (3 марта)
  • Вест Бромвич Альбион – Ньюкасл Юнайтед (3 марта)
  • Лестер Сити – Бирмингем Сити (3 марта)
  • Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед (5 марта)
  • Тоттенхэм Хотспур – Норвич Сити (4 марта)
  • Портсмут – Арсенал (2 марта)

Кубок Англии – является старейшим футбольным турниром во всем мире. Первый розыгрыш Кубка состоялся в сезоне-1871/72.

Напомним, Тоттенхэм обыграл Саутгемптон благодаря автогола и пенальти в 1/16 финала Кубка Англии.

Источник: The FA

Фото: Dreamstime

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