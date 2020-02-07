В Кубке Англии по футболу состоялась жеребьевка 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут со 2 по 5 марта. Финал состоится на стадионе Уэмбли.
На этой стадии жребий свел в одну пару Ливерпуль и Челси. Клубы из Манчестера в 1/8 финала Кубка Англии встретятся с представителями Чемпионшипа. Манчестер Сити сыграет с Шеффилд Уэнсдей, а Манчестер Юнайтед – с Дерби Каунти.
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Лондонский Арсенал померится силами с Портсмутом, который выступает в третьем дивизионе. Тоттенхэм сыграет с Норвич Сити, Лестер с Бирмингемом из второй лиги.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии:
- Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити (4 марта)
- Рединг – Шеффилд Юнайтед (4 марта)
- Челси – Ливерпуль (3 марта)
- Вест Бромвич Альбион – Ньюкасл Юнайтед (3 марта)
- Лестер Сити – Бирмингем Сити (3 марта)
- Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед (5 марта)
- Тоттенхэм Хотспур – Норвич Сити (4 марта)
- Портсмут – Арсенал (2 марта)
Кубок Англии – является старейшим футбольным турниром во всем мире. Первый розыгрыш Кубка состоялся в сезоне-1871/72.
Напомним, Тоттенхэм обыграл Саутгемптон благодаря автогола и пенальти в 1/16 финала Кубка Англии.
Источник: The FA