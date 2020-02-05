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Факты / Спорт

Тоттенхэм обыграл Саутгемптон благодаря автоголу и пенальти

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Тоттенхэм принимал на домашнем поле Саутгемптон. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур и завершилась со счетом 3:2.

Казалось, что удача покинула Саутгемптон уже с первых минут матча. Счет открыли на 12-й минуте, когда Джек Стивенс отправил мяч в ворота своей команды.

Однако в первом тайме Саутгемптону удалось сравнять счет, проведя блестящую атаку. Вратарь спас Тоттенхэм от первого удара, однако Шейн Лонг поставил точку в атаке, пробив в центр ворот.

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Гости попытались закрепить лидерство во втором тайме, когда на 72-й минуте Нейтан Редмонд совершил блестящую передачу на Дэнни Ингса, который отправил мяч в нижний правый угол ворот.

Однако ответ Тоттенхэма не заставил себя долго ждать и уже на 78-й минуте Лукас Моура, получив мяч от Деле Алли, обыграл защиту и пробил в левый угол.

Точку во встрече поставил Сон Хын Мин, реализовав пенальти на 87-й минуте.

Таким образом Тоттенхэм вышел победителем двух встреч и проходит в 1/8 финала Кубка Англии.

К слову, Ливерпулю также удалось выйти в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв Шрусбери Таун благодаря автоголу.

Фото: Getty Images

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