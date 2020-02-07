У Кубку Англії з футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу. Матчі цією стадії пройдуть з 2 по 5 березня. Фінал відбудеться на стадіоні Вемблі.
На цій стадії жереб звів в одну пару Ліверпуль та Челсі. Клуби з Манчестера в 1/8 фіналу Кубка Англії зустрінуться з представниками Чемпіоншипа. Манчестер Сіті зіграє з Шеффілд Венсдей, а Манчестер Юнайтед – з Дербі Каунті.
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Лондонський Арсенал поміряється силами з Портсмутом, який виступає у третьому дивізіоні. Тоттенгем зіграє з Норвіч Сіті, Лестер з Бірмінгемом з другої ліги.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії:
- Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті (4 березня)
- Редінг – Шеффілд Юнайтед (3 березня)
- Челсі – Ліверпуль (3 березня)
- Вест Бромвіч Альбіон – Ньюкасл Юнайтед (3 березня)
- Лестер Сіті – Бірмінгем Сіті (4 березня)
- Дербі Каунті – Манчестер Юнайтед (5 березня)
- Тоттенгем Готспур – Норвіч Сіті (4 березня)
- Портсмут – Арсенал (2 березня)
Кубок Англії – є найстарішим футбольним турніром у всьому світі. Перший розіграш Кубка відбувся у сезоні-1871/72.
Нагадаємо, Тоттенгем обіграв Саутгемптон завдяки автоголу і пенальті в 1/16 фіналу Кубка Англії.
Джерело: The FA