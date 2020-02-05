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Факты / Спорт

Футболист Ливерпуля побил клубный рекорд 120-летней давности

Полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс стал самым молодым капитаном в истории клуба. 19-летний Джонс вывел команду на домашний матч 1/16 финала Кубка Англии против команды Первой лиги Шрусбери Таун.

На момент матча Джонсу было 19 лет и 5 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Алексу Райсбэку, который в 1900 году вывел Ливерпуль с капитанской повязкой в ​​возрасте 20 лет и 250 дней.

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Это значит, что Джонс побил клубный рекорд 120 летней давности.

Напомним, Ливерпуль вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв молодежным составом Шрусбери Таун благодаря курьезном автоголу во втором тайме.

Основной состав команды ушел в небольшой отпуск, а коуч главной команды Юрген Клопп решил не прерывать свой отдых и смотрел игру по ноутбуку.

Фото: Getty Images

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