Футболист Ливерпуля побил клубный рекорд 120-летней давности

Полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс стал самым молодым капитаном в истории клуба. 19-летний Джонс вывел команду на домашний матч 1/16 финала Кубка Англии против команды Первой лиги Шрусбери Таун.

На момент матча Джонсу было 19 лет и 5 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Алексу Райсбэку, который в 1900 году вывел Ливерпуль с капитанской повязкой в ​​возрасте 20 лет и 250 дней.

Это значит, что Джонс побил клубный рекорд 120 летней давности.

