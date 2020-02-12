ЧМ по мини-футболу 2021: как проходит подготовка и приедут ли россияне

В 2021 году Киев примет финальную часть чемпионата мира по мини-футболу. Соответствующее решение приняла Международная федерация по мини-футболу.

Всего в Украине должны прибыть 32 мужские и 8 женских команд.

Репетицией взрослого Мундиаля станет Молодежный чемпионат мира по футболу U-23, который пройдет с 24 по 29 июня в Киеве. Сейчас федерация совместно с Департаментом молодежи и спорта Киева ведет переговоры, где именно разместить локацию.

Отбор кандидатов в национальную сборную будет формироваться по результатам Кубка регионов, клубного чемпионата Украины и Молодежного чемпионата мира, в котором примут участие игроки до 23 лет.

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Самое главное для украинской команды сейчас набраться игрового международного опыта, поскольку игроки почти не принимали участия в клубных соревнованиях и очень мало в сборной футболистов с международным опытом. Поэтому в планах тренерского штаба не только отобрать игроков, но и сформировать игровую модель.

— У нас футболисты из большого футбола играют – это наш капитан Андрей Хомин, Иван Кривошеенко, Александр Романчук, Николай Ищенко. Эти ребята – есть костяком нашей команды, но ми открыты для всех , – отметил главный тренер сборной Украины по мини-футболу Евгений Задорожный.

Поскольку мини-футбол любительский вид спорта, то он не подчиняется WADA.

— У россиян был пропуск на чемпионат Европы, который принимала Украина, но так сложилось, что они не приехали. Как будет в следующем году – я сказать не могу. Сам отбор на чемпионат мира проходит путем квалификации на континентах, – сказал гендиректор федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов.

Напомним, в 2018 году Украина была хозяйкой чемпионата Европы по мини-футболу, где дошла до четвертьфинала. За право принимать Мундиаль Киев боролся со столицей Сенегала Дакаром.

Мини-футбол – это игра на открытом стадионе с синтетическим покрытием размером до 30 на 50 метров. Команды играют в формате 5х5 плюс вратари. В мини-футбол играют мячом пятого размера. Игра состоит из двух таймов по 20 минут. Отсчет не останавливается во время аутов и других остановок игры.