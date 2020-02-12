У 2021 році Київ прийме фінальну частину чемпіонату світу з міні-футболу. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація з міні-футболу.

Всього до України мають прибути 32 чоловічі та 8 жіночих команд.

Репетицією дорослого Мундіалю стане Молодіжний чемпіонат світу з футболу U-23, який пройде з 24 по 29 червні у Києві. Наразі федерація спільно з Департаментом молоді та спорту Києва веде перемовини, де саме розмістити локацію.

Відбір кандидатів до національної збірної буде формуватися за результатами Кубка регіонів, клубного чемпіонату України та Молодіжного чемпіонату світу, в якому братимуть участь гравці до 23 років.

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Найголовніше для української команди зараз набратися ігрового міжнародного досвіду, оскільки гравці майже не брали участі у клубних змаганнях і дуже мало у збірній футболістів з міжнародним досвідом. Тому у планах тренерського штабу не лише відібрати гравців, але й сформувати ігрову модель.

— У нас футболісти з великого футболу грають – це наш капітан Андрій Хомін, Іван Кривошеєнко, Олександр Романчук, Микола Іщенко. Ці хлопці – є кістяком нашої команди, але ми відкриті для усіх, – зазначив головний тренер збірної України з міні-футболу Євген Задорожний..

Оскільки міні-футбол аматорський вид спорту, тому він не має підпорядковується WADA.

— У росіян була перепустка на чемпіонат Європи, який приймала Україна, але так склалося, що вони не приїхали. Як буде наступного року – я сказати не можу. Сам відбір на чемпіонат світу проходить шляхом кваліфікації на континентах, – сказав гендиректор федерації міні-футболу України Євген Донцов.

Нагадаємо, у 2018 році Україна було господаркою чемпіонату Європи з міні-футболу, де дійшла до чвертьфіналу. За право приймати Мундіаль Київ боровся зі столицею Сенегала Дакаром.

Міні-футбол – це гра на відкритому стадіоні з синтетичним покриттям розміром до 30 на 50 метрів. Команди грають в форматі 5х5 плюс воротарі. В міні-футбол грають м’ячем п’ятого розміру. Гра складається з двох таймів по 20 хвилин. Відлік не зупиняється під час аутів і інших зупинок гри.