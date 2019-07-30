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Факты / Спорт

Киев примет чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году

Украинская столица станет хозяйкой чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году.

НСК Олимпийский

Киев примет чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году.

Такое решение приняла Международная федерация мини-футболу на заседании во вторник, 20 июля.

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За право принимать Мундиаль Киев боролся со столицей Сенегала Дакаром.

В 2018 году Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу.

Напомним, стадион ОСК Металлист в Харькове может принять Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Фото: Dreamstime

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