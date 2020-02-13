PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В матче НХЛ подрались два хоккеиста весом более 100 кг

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Лос-Анджелес Кингс и Калгари Флэймз двое хоккеистов устроили рукопашный бой.

В середине второго периода при счете 0:0 на ледовой площадке Staples Center защитник хозяев Кертис Макдермид и форвард гостей Милан Лучич подрались.

Арбитры встречи остановили схватку только когда Лучич оказался на льду. По итогам инцидента оба нарушителя получили по пять штрафных минут.

Читайте: Во время матча НХЛ у хоккеиста случился сердечный приступ

Стоит отметить, что вес обоих хоккеистов, которые сошлись в схватке, более 100 кг.

Победу в матче праздновал Лос-Анджелес со счетом 5:3. В турнирной таблице Западной конференции Калгари Флэймз (64) идет на седьмой строчке, тогда как Лос-Анджелес Кингс (45) занимает пятнадцатую строчку.

Ранее Факты ICTV писали, что во время матча НХЛ между Нью-Йорк Айлендерс и Торонто Мэйпл Лифс хоккеисту чуть не перерезали горло.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка