В матче НХЛ подрались два хоккеиста весом более 100 кг

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между Лос-Анджелес Кингс и Калгари Флэймз двое хоккеистов устроили рукопашный бой.

В середине второго периода при счете 0:0 на ледовой площадке Staples Center защитник хозяев Кертис Макдермид и форвард гостей Милан Лучич подрались.

Арбитры встречи остановили схватку только когда Лучич оказался на льду. По итогам инцидента оба нарушителя получили по пять штрафных минут.

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Стоит отметить, что вес обоих хоккеистов, которые сошлись в схватке, более 100 кг.

Heavyweight scrap between Milan Lucic and Kurtis MacDermid pic.twitter.com/w2WuH0kXOe — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 13, 2020

Победу в матче праздновал Лос-Анджелес со счетом 5:3. В турнирной таблице Западной конференции Калгари Флэймз (64) идет на седьмой строчке, тогда как Лос-Анджелес Кингс (45) занимает пятнадцатую строчку.

Ранее Факты ICTV писали, что во время матча НХЛ между Нью-Йорк Айлендерс и Торонто Мэйпл Лифс хоккеисту чуть не перерезали горло.