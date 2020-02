Во время матча НХЛ между Анахайм Дакс и Сент-Луис Блюз защитник гостей Джей Боумистер потерял сознание. Встречу регулярного чемпионата прервали при счете 1:1.

Матч прервали на 13-й минуте встречи. 36-летний Боумистер упал на скамейке запасных и его отнесли в раздевалку на носилках. Хоккеист пришел в сознание еще до прибытия в госпиталь.

