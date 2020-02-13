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Факти / Спорт

У матчі НХЛ побилися два хокеїста вагою понад 100 кг

Під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ між Лос-Анджелес Кінгс та Калгарі Флеймз двоє хокеїстів влаштували рукопашний бій.

В середині другого періоду за рахунку 0:0 на льодовому майданчику Staples Center захисник господарів Кертіс МакДермід та форвард гостей Мілан Лучич побилися.

Арбітри зустрічі зупинили сутичку лише коли Лучич опинився на льоду. За підсумком інциденту обидва порушники отримали по п’ять штрафних хвилин.

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Варто відзначити, що вага обох хокеїстів, які зійшлися у сутичці, понад 100 кг.

Перемогу у матчі святкував Лос-Анджелес з рахунком 5:3. У турнірній таблиці Західної конференції Калгарі Флеймз (64) йде на сьомій сходинці, тоді як Лос-Анджелес Кінгс (45) посідає п’ятнадцяту сходинку.

Раніше Факти ICTV писали, що під час матчу НХЛ між Нью-Йорк Айлендерс та Торонто Мейпл Ліфс хокеїсту ледь не перерізали горло.

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