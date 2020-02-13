В итальянском Антхольце на чемпионате мира по биатлону прошла смешанная эстафета.

Победу в ней одержала команда Норвегии (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо). Второе место у сборной Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш), а на третьем месте – Чехия (Ева Пускарчикова, Маркета Давыдова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж).

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Украину представляли Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Всю гонку украинцы шли в лидерах, однако на последнем огневом рубеже Пидручный заработал штрафной круг и сумел закрепиться на пятой позиции, уступив четвертой Германии.

Завтра, 14 февраля, на чемпионате мира в Антхольце запланирован женский спринт на 7,5 км.

К слову, на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге Пидручный и Прима попали в топ-10 спринта.