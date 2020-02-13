В італійському Антхольці на чемпіонаті світу з біатлону пройшла змішана естафета.

Перемогу в ній святкувала команда Норвегії (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тіріль Екхофф, Тарьєй Бо, Йоханнес Бо). Друга сходинка у збірної Італії (Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Лукас Хофер, Домінік Віндіш), а на третьому місці – Чехія (Єва Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Міхал Крчмарж).

Читайте: Кубок світу з біатлону: Україну дискваліфікували після змішаної естафети

Україну представляли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний та Артем Прима. Всю гонку українці йшли в лідерах, однак на останньому вогневому рубежі Підручний заробив штрафне коло і зумів закріпитися на п’ятій позиції, поступившись четвертій Німеччині.

Завтра, 14 лютого, на чемпіонаті світу в Антхольці запланований жіночий спринт на 7,5 км.

До речі, на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу Підручний та Прима потрапили у топ-10 спринту.