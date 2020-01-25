Кубок мира по биатлону: Украину дисквалифицировали после смешанной эстафеты

Сборная Украины заняла десятое место в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения), однако после соревнований украинскую команду дисквалифицировали.

Причиной дисквалификации стало нарушение правил техники безопасности Еленой Подгрушной на огневом рубеже. По ее словам, она не надела винтовку, когда переходила на другой огневой рубеж. Украинка бежала на последнем этапе эстафеты.

Кроме Подгрушной, Украина в смешанной эстафете представляли Артем Тищенко, Артем Прима и Юлия Джима.

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Украинская команда прошла дистанцию ​​без штрафных кругов, использовав девять дополнительных патронов. Украинцы уступили три с половиной минуты победителю эстафеты – сборной Франции.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина уступила испанке Гарбиньи Мугуруси в матче третьего круга на Australian Open 2020.