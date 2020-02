Магучих выиграла золото на соревнованиях в Глазго

18-летняя легкоатлетка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих одержала победу на соревнованиях серии World Indoor Tour в Глазго.

Прыгнув с первого раза на 1,93 м, украинка лишила шансов на победу британку Бетани Партридж, занявшую второе место с результатом на 3 сантиметра меньше.

Youngsters are dominating the field events here in Glasgow💥.

Ukraine’s Yaroslava Mahuchikh wins the women’s high jump with a clearance of 1.93m.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/p82Nh99WHO

— World Athletics (@WorldAthletics) February 15, 2020