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Факты / Спорт

Соблазнительная итальянка, которая владеет кунг-фу и ввела новую моду на бикини (18+)

Итальянская красавица Валентина Фрадеграда родом из Бергамо. Девушке 27 лет. Она выиграла пять чемпионатов Италии по кунг-фу и двенадцать лет занималась балетом, а с недавних пор стала бьютиблогером в Instagram.

Валентина получила бешеную популярность после того, как задала новый тренд на бикини – девушка переворачивает бюстгальтеры своих купальников снизу вверх, и таким образом подчеркивает свой бюст. Девушка также изучала моду и дизайн в университете.

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Валентина несколько раз снималась в рекламных кампаниях спортивного бренда Nike и засветилась в клипе известного в Италии исполнителя Fred De Palma.

На страницу Валентина в Instagram подписано 2,1 млн пользователей, с которыми она часто делится пикантными и горячими снимками.

  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
Соблазнительная итальянка, которая владеет кунг-фу и ввела новую моду на бикини (18+) / 17 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали о сексуальной фитнес-модели Джанне Бреслин из Калифорнии, которая обнажилась для известного глянца.

Фото: valentinafradegrada

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