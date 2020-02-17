Итальянская красавица Валентина Фрадеграда родом из Бергамо. Девушке 27 лет. Она выиграла пять чемпионатов Италии по кунг-фу и двенадцать лет занималась балетом, а с недавних пор стала бьютиблогером в Instagram.

Валентина получила бешеную популярность после того, как задала новый тренд на бикини – девушка переворачивает бюстгальтеры своих купальников снизу вверх, и таким образом подчеркивает свой бюст. Девушка также изучала моду и дизайн в университете.

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Валентина несколько раз снималась в рекламных кампаниях спортивного бренда Nike и засветилась в клипе известного в Италии исполнителя Fred De Palma.

На страницу Валентина в Instagram подписано 2,1 млн пользователей, с которыми она часто делится пикантными и горячими снимками.



































































Соблазнительная итальянка, которая владеет кунг-фу и ввела новую моду на бикини (18+) / 17 фотографий

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Фото: valentinafradegrada