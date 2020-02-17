Італійська красуня Валентіна Фрадеграда родом з Бергамо. Дівчині 27 років. Вона виграла п’ять чемпіонатів Італії з кунг-фу та дванадцять років займалася балетом, а віднедавна стала б’ютіблогером в Instagram.
Валентіна здобула шалену популярність після того, як задала новий тренд на бікіні – дівчина перевертає бюстгальтери своїх купальників знизу вверх, і таким чином підкреслює свій бюст. Дівчина також вивчала моду та дизайн в університеті.
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Валентина кілька разів знімалася в рекламних кампаніях спортивного бренду Nike і засвітилася в кліпі відомого в Італії виконавця Fred De Palma.
На сторінку Валентіни в Instagram підписано 2,1 млн користувачів, з якими вона часто ділиться пікантними та гарячими знімками.
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Фото: valentinafradegrada