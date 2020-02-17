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Факти / Спорт

Спокуслива італійка, яка володіє кунг-фу і ввела нову моду на бікіні (18+)

Італійська красуня Валентіна Фрадеграда родом з Бергамо. Дівчині 27 років. Вона виграла п’ять чемпіонатів Італії з кунг-фу та дванадцять років займалася балетом, а віднедавна стала б’ютіблогером в Instagram.

Валентіна здобула шалену популярність після того, як задала новий тренд на бікіні – дівчина перевертає бюстгальтери своїх купальників знизу вверх, і таким чином підкреслює свій бюст. Дівчина також вивчала моду та дизайн в університеті.

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Валентина кілька разів знімалася в рекламних кампаніях спортивного бренду Nike і засвітилася в кліпі відомого в Італії виконавця Fred De Palma.

На сторінку Валентіни в Instagram підписано 2,1 млн користувачів, з якими вона часто ділиться пікантними та гарячими знімками.

  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
  • Валентина Фрадеграда
Спокуслива італійка, яка володіє кунг-фу і ввела нову моду на бікіні (18+) / 17 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про сексапільну фітнес-модель Джанну Бреслін з Каліфорнії, яка оголилася для відомого глянцю.

Фото: valentinafradegrada

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