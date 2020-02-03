Модель Келли Кей хотела повторить поступок Instagram-модели Кинси Волански, которая прорвалась на поле во время финального матча Лиги чемпионов 2019 между Ливерпулем и Тоттенхэмом. Это добавило Волански несколько миллионов подписчиков в соцсетях и своеобразную славу.

На арене Hard Rock Stadium в Майами это “достижение” пыталась повторить модель Келли Кей в первой четверти Супербоула. Однако белокурой красавицы воплотить задуманное помешали стюарды, которые повалили Кей на газон.

Woman tries to get onto field at Super Bowl 54https://t.co/WdkSZmnUXP pic.twitter.com/FR4BtyFLks — PIX11 News (@PIX11News) February 3, 2020

Позже модель арестовали. О других подробностях по факту инцидента не сообщается.

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На странице девушки в Instagram немало обнаженных фото, которыми она любит делиться со своими подписчиков. Сейчас у Кей почти 280 тыс. фолловеров.











































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Фото: Kelly Kay