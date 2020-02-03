PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Почти удалось: пышногрудая модель пыталась прорваться на поле на Супербоуле (18+)

Модель Келли Кей хотела повторить поступок Instagram-модели Кинси Волански, которая прорвалась на поле во время финального матча Лиги чемпионов 2019 между Ливерпулем и Тоттенхэмом. Это добавило Волански несколько миллионов подписчиков в соцсетях и своеобразную славу.

На арене Hard Rock Stadium в Майами это “достижение” пыталась повторить модель Келли Кей в первой четверти Супербоула. Однако белокурой красавицы воплотить задуманное помешали стюарды, которые повалили Кей на газон.

Позже модель арестовали. О других подробностях по факту инцидента не сообщается.

Читайте: Самый дорогой сон в истории: фанат уснул на стадионе во время Супербоула

На странице девушки в Instagram немало обнаженных фото, которыми она любит делиться со своими подписчиков. Сейчас у Кей почти 280 тыс. фолловеров.

  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
Почти удалось: пышногрудая модель пыталась прорваться на поле на Супербоуле (18+) / 11 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали о китайской гольфистке Лилу Муни Хи, которая стала секс-символом своего спорта.

Фото: Kelly Kay

Источник: New York Post

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка