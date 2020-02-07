Джанна Бреслин с детства мечтала стать моделью и активно занималась спортом. Девушка увлекалась футболом, прыжками в высоту, легкой атлетикой и фитнесом. Однако в конце концов сконцентрировалась на работе в тренировочном зале.

На фитнесе Джанна заработала более $1 млн и шесть раз побеждала в конкурсе Мисс бикини.

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Девушка активно снимается для известных глянца, а недавно согласилась обнажиться для журнала Maxim, который уговорил ее снять купальник для специального ролика.

29-летняя Бреслин родом из калифорнийского города Таузенд-Оукс, но сейчас проживает в Сан-Диего. На ее страницу в Instagram подписано более 700 тыс. Пользователей, которыми она часто радует откровенными и соблазнительными снимками.































































Сексапильная фитнес-модель Джанна Бреслин обнажилась для глянца / 16 фотографий

Напомним, во время Супербоул 2020 на поле пыталась прорваться пышногрудая модель Келли Кей, но ее остановили стюарды.

Фото: Janna Breslin