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Факти / Спорт

Акції Ювентуса різко впали через коронавірус

Італійський футбол зазнав великих фінансових втрат через спалах коронавірусу в Італії.

Найбільше від епідемії постраждав туринський Ювентус. Акції б’янконері впали на 11%.

Варто відзначили, що Ювентус зазнав найбільших втрат серед усіх італійських компаній. Також великих втрат зазнав модний дім Salvatore Ferragamo – акції впали на 9,5%.

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Ювентус – єдиний з топ-клубів Серії А, який постраждав через епідемію в Італії. Також туринському клубу довелося закрити для відвідування свій клубний музей до 29 лютого.

Нагадаємо, ряд матчів 25-го туру італійської Серії А скасували минулого вікенду, а наступний тур швидше за все пройде без глядачів. Також під загрозою матч-відповідь Інтера та Лудогорця в 1/16 фіналу Ліги Європи, який має пройти у Мілані на Сан-Сіро.

Джерело: Corriere della Sera

Фото: Dreamstime

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