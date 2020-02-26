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Факти / Спорт

В масках та з рукавичками: як Лудогорець приїхав в Мілан на гру з Інтером

Міланський Інтер зіграє з болгарським Лудогорцем в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройде у Мілані на Сан-Сіро 27 лютого.

До Мілану делегація болгарського клубу прибула у захисних масках через спалах коронавірусу у північних регіонах Італії. Таким чином Лудогорець вирішив вдатися до посилених запобіжних заходів безпеки.

Варто відзначити, що деякі члени делегації та футболісти одягнули гігієнічні рукавички.

  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
  • Футболисты Лудогорца в масках
В масках та з рукавичками: як Лудогорець приїхав в Мілан на гру з Інтером / 4 фотографии

Також член тренерського штабу болгарців Іван Діас заявив, що після матчу з Інтером команда відразу ж вилетить додому і не братиме участь у післяматчевих заходах. Також Лудогорець попросив не контактувати футболістів з працівниками готелю, де зупинився клуб.

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У першому матчі команд, який відбувся у Болгарії, перемогу з рахунком 2:0 святкував Інтер.

Станом на 26 лютого в Італії зафіксовано 322 випадки зараження вірусом Covid-19, а кількість смертей збільшилася до одинадцяти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч Інтер – Лудогорець пройде без глядачів.

Фото: Daniele Mari

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