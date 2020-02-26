







В масках та з рукавичками: як Лудогорець приїхав в Мілан на гру з Інтером / 4 фотографии

Також член тренерського штабу болгарців Іван Діас заявив, що після матчу з Інтером команда відразу ж вилетить додому і не братиме участь у післяматчевих заходах. Також Лудогорець попросив не контактувати футболістів з працівниками готелю, де зупинився клуб.

Читайте: У FA підтвердили ймовірність скасування Євро-2020 через коронавірус

У першому матчі команд, який відбувся у Болгарії, перемогу з рахунком 2:0 святкував Інтер.

Станом на 26 лютого в Італії зафіксовано 322 випадки зараження вірусом Covid-19, а кількість смертей збільшилася до одинадцяти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч Інтер – Лудогорець пройде без глядачів.

Фото: Daniele Mari