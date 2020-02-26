Міланський Інтер зіграє з болгарським Лудогорцем в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройде у Мілані на Сан-Сіро 27 лютого.
До Мілану делегація болгарського клубу прибула у захисних масках через спалах коронавірусу у північних регіонах Італії. Таким чином Лудогорець вирішив вдатися до посилених запобіжних заходів безпеки.
Варто відзначити, що деякі члени делегації та футболісти одягнули гігієнічні рукавички.
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В масках та з рукавичками: як Лудогорець приїхав в Мілан на гру з Інтером / 4 фотографии
Також член тренерського штабу болгарців Іван Діас заявив, що після матчу з Інтером команда відразу ж вилетить додому і не братиме участь у післяматчевих заходах. Також Лудогорець попросив не контактувати футболістів з працівниками готелю, де зупинився клуб.
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У першому матчі команд, який відбувся у Болгарії, перемогу з рахунком 2:0 святкував Інтер.
Станом на 26 лютого в Італії зафіксовано 322 випадки зараження вірусом Covid-19, а кількість смертей збільшилася до одинадцяти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч Інтер – Лудогорець пройде без глядачів.
Фото: Daniele MariТеги: Інтер, Коронавірус COVID-19, Ліга Європи, ЛудогорецьЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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