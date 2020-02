Сборная Украины по биатлону взяла бронзу эстафеты чемпионата мира

Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2020 года.

Эстафета проходила в Антхольце (Италия).

Украинскую команду представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

На первом и втором этапах Меркушина и Джима использовали по два дополнительных патрона. Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету.

Заключительный этап Пидгрушная прошла, использовав один дополнительный патрон и помогла Украине взять третье место.

Congratulations to the best teams in women relay with 🇳🇴 @NSSF_Biathlon taking 🥇, 🇩🇪 @skiverband🥈 and 🇺🇦 @OlympicUA🥉! You can rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/a94EEefODD

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020