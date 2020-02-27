Збірна України з біатлону виграла золото у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи, який проходить у білоруських Раубічах.

Українську команду представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима.

Протягом гонки синьо-жовті вели запеклу боротьбу за лідерство з командою Білорусі, але на вогневому рубежі Підручному вдалося випередити свого білоруського візаві, який заробив одне штрафне коло. Помилка білоруського спортсмена Сергія Бочарнікова та блискучий виступ української команди дозволили нашій збірній піднятися на найвищу щабель п’єдесталу.

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Срібло чемпіонату Європи дісталося збірній Росії, бронза у норвезької команди.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу в італійському Антхольці жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року.

Фото: Biathlon.com.ua