У Формулі-1 можуть відкласти старт сезону до травня через коронавірус

Представники команд Формули-1, а також деякі організатори етапів з кільцевих автогонок побоюються, що новий сезон Ф-1 може стартувати з серйозним запізненням.

Календар змагань може зазнати змін через епідемію коронавірусу у світі.

Так, представник Гран-прі В’єтнаму зазначив, що, якщо ситуація погіршиться, перший в історії Формули-1 етап в Ханої доведеться скасувати.

— Якщо в березні ситуація погіршиться, можливо, ми скасуємо етап. Не можу стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, що Гран-прі відбудеться.

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Також прем’єр-міністр країни доручив МЗС країни закрити кордони для мандрівників з країн, де є випадки зараження коронавірусом. Серйозні обмеження в авіасполученні ввели і в Бахрейні, де вже зафіксовано кілька випадків захворювання.

— Коронавірус дуже впливає. Це стосується Австралії та Бахрейну в тому числі. Уряд Австралії вже забороняє своїм громадянам здійснювати пересадки в Сінгапурі та Гонконгу. Вірус може кинути виклик нашому спорту, – сказав радник команди Red Bull Racing.

Також ситуацією стурбовані в Haas та Alfa Romeo. Ряд джерел повідомляє, що старт чемпіонату можуть відкласти аж до Гран-прі Нідерландів, тобто до травня.

Втім, глава Формули-1 Чейз Кері запевняє, що етапи в Австралії, Бахрейні і В’єтнамі відбудуться згідно з розкладом.

Раніше через коронавірус перенесли етап Формули-1 в китайському Шанхаї, який повинен був пройти з 17 по 19 квітня.