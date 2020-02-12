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Факты / Спорт

Этап Формулы-1 в Китае перенесли из-за коронавируса

Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Макао из-за вспышки коронавируса.

Решение о переносе этапа принимали совместно с руководством Формулы-1.

— Учитывая продолжение распространения коронавируса и после долгих дискуссий с Федерацией автомобильного мотоспорта КНР (CAMF) и Шанхайской администрацией спорта, промоутер Гран-при Китая, Juss Sports Group, официально попросил отложить Гран-при Китая Формулы-1 2020.

FIA вместе с Формулой-1 совместно приняли решение отложить Гран-при Китая Формулы-1 в 2020 году, – говорится в заявлении FIA.

Гран-при Макао должно было пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля 2020 года.

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Также из-за вспышки коронавируса FIA отложила проведение Формулы-Е в Китае, который должен был пройти в марте на трассе в Саньи.

Напомним, американская команда Формулы-1 Haas первой представила болид на сезон-2020 чемпионата по кольцевым автогонкам.

Источник: FIA

Фото: Dreamstime

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