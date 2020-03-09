Украинская дзюдоистка Дарья Белодед и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк стали спортсменкой и спортсменом 2019 года в Украине.

Соответствующую награду они получили во время церемонии Герои спортивного года 2019.

Лауреатами в категории Лучший тренер года стали тренеры Дарьи Белодед – Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед.

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К слову, самой Дарьи Белодед на церемонии не было. А вот Жан Беленюк прокомментировал свою победу:

– Было очень трудно выяснить, кто больше заслуживает эту награду. Поэтому я не завидую тем, кто решал, кому ее отдать.

Напомним, Герои спортивного года – это ежегодная награда, организованная Национальным олимпийским комитетом и Министерством молодежи и спорта.

Она присуждается спортсменам и тренерам за вклад в развитие отечественного спорта.

В прошлом году награду получили Александр Абраменко и Елена Костевич.