PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Беленюк и Белодед стали спортсменами года в Украине

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк стали спортсменкой и спортсменом 2019 года в Украине.

Соответствующую награду они получили во время церемонии Герои спортивного года 2019.

Лауреатами в категории Лучший тренер года стали тренеры Дарьи Белодед – Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед.

Читайте: Сборная Украины в смешанной эстафете выиграла золото на чемпионате Европы

К слову, самой Дарьи Белодед на церемонии не было. А вот Жан Беленюк прокомментировал свою победу:

– Было очень трудно выяснить, кто больше заслуживает эту награду. Поэтому я не завидую тем, кто решал, кому ее отдать.

Напомним, Герои спортивного года – это ежегодная награда, организованная Национальным олимпийским комитетом и Министерством молодежи и спорта.

Она присуждается спортсменам и тренерам за вклад в развитие отечественного спорта.

В прошлом году награду получили Александр Абраменко и Елена Костевич.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка