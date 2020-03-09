Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк стали спортсменкою і спортсменом 2019 року в Україні.
Відповідну нагороду вони отримали під час церемонії Герої спортивного року 2019.
Лауреатами у категорії Найкращий тренер року стали тренери Дар’ї Білодід – Світлана Кузнєцова та Геннадій Білодід.
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До слова, самої Дар’ї Білодід на церемонії не було. А от Жан Беленюк прокоментував свою перемогу:
– Було дуже важко з’ясувати, хто більше заслуговує на цю нагороду. Тому я не заздрю тим, хто вирішував, кому її віддати.
Нагадаємо, Герої спортивного року – це щорічна нагорода, організована Національним олімпійським комітетом і Міністерством молоді та спорту.
Вона присуджується спортсменам та тренерам за внесок у розвиток вітчизняного спорту.
Минулого року нагороду отримали Олександр Абраменко і Олена Костевич.