Американский пауэрлифтер первым в мире отжал от груди 350 кг

Американский пауэрлифтер Джулиус Медокс сумел лежа отжать 350 кг без использования специальной экипировки и установил новый абсолютный мировой рекорд.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянину Кириллом Сарычева. Ему покорилась планка в 335 кг.
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Мэддокс сначала выжал 335,5 кг, в ноябре 2019 взял 337 кг, а теперь поднял планку до 350 кг.
Собственный вес 32-летнего американского спортсмена составляет более 204 кг.
Ранее Факты ICTV писали, что 70-летний дедушка нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Фото: Julius Maddox
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