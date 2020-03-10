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Факты / Спорт

Американский пауэрлифтер первым в мире отжал от груди 350 кг

Американский пауэрлифтер Джулиус Медокс сумел лежа отжать 350 кг без использования специальной экипировки и установил новый абсолютный мировой рекорд.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянину Кириллом Сарычева. Ему покорилась планка в 335 кг.

Читайте: В матче НХЛ подрались два хоккеиста весом более 100 кг

Мэддокс сначала выжал 335,5 кг, в ноябре 2019 взял 337 кг, а теперь поднял планку до 350 кг.

 

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Собственный вес 32-летнего американского спортсмена составляет более 204 кг.

Ранее Факты ICTV писали, что 70-летний дедушка нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото: Julius Maddox

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